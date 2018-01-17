Yakutistan'da -62 derecede görsel şov

Dünyanın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'ın Oymyakon kasabasında hava sıcaklığı -62 dereceye kadar düştü. Çinli turistler rekor derecedeki soğuk havada suya girerken bölgede muhteşem görüntüler elde edildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde —62 dereceye ulaşan hava sıcaklığı fotoğraf meraklıları için eşsiz bir ortam oluşturdu.

Сивцева (@sivtseva9452)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 14, 2018 at 4:36öö PST)

Çinli turistlerin bu havada suya girmesi, eksi derecelerde yaşamaya alışkın olan Yakutistan sakinlerini bile şaşırttı.

Yakutistan'da yaşayan 24 yaşındaki Anastasiya Gruzdeva'nın arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafta genç kızların donmuş kirpikleri dikkat çekti.

Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 14, 2018 at 5:48öö PST)

Fotoğraf sanatçısı Pyotr Çugunov da sokakta buzun üstünde bale yapan bir sanatçıyı görüntüledi.

Oymyakon kasabasında yaşayan yaklaşık 500 kişi, soğukların kendilerini normal yaşamlarından alıkoymasına müsaade etmiyor.

As temperatures sink to —60C in Yakutia, heroic Chinese tourists take a swim!

Amazing scenes as Russia’s iciest region of Yakutia plunges to near record lows, and even the thermometer in the world’s coldest village breaks downhttps://t.co/UpCiM5WIZg pic.twitter.com/1lpqOgEFu8 — The Siberian Times (@siberian_times) 15 January 2018

​Oymyakon'da kaydedilmiş en düşük sıcaklık —67.7 derece ile 1933 yılına ait.

Asya kıtasının neredeyse tüm kuzeydoğu bölgesini kaplayan Yakutistan, dünyanın en büyük ülkesi Rusya'nın da beşte birini oluşturuyor. Böylesi engin bir coğrafyaya sahip olması Yakutistan'ı turizm açısından oldukça avantajlı bir konuma getirse de, Yakutistan, turistler tarafından hala çok az bilinen yerlerden biri.