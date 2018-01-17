Rusların yüzde 26’sı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak görmüyor

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketine göre, Rusların yüzde 26’sı İsrail’in başkenti olarak Tel Aviv’i görüyor.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM, Rusların bu yöndeki görüşlerine yönelik bir anket yaptı.

‘İsrail'in başkenti neresi?' sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 26'sı ‘Tel Aviv' yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 17'si Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüklerini söylerken, yüzde 54'ü cevap vermekte zorlandı.

Anket sorularını yanıtlayan Ruslar, Rusya'nın başkent tartışmasındaki tutumunun nasıl olması gerektiği konusunda da yorumda bulundu.

Katılımcıların yüzde 26'sı Rusya'nın, ABD'nin başlattığı tartışmalarda yer almaması; yüzde 21'i de Tel Aviv'in, yüzde 11'i de Kudüs'ün başkent olduğu yönünde tavır takınması gerektiğini savundu.