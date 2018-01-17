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    YPG simgesi taşıyan üniformalar giyen ABD askerleri.

    Rus uzman: ABD'nin amacı Türkiye'nin güçlenmesini engellemek

    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    Rusya
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    ABD'nin Suriye'deki YPG mensuplarına 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) sağlamasını değerlendiren Rus uzman Yarulin, Washington'un amacının Türkiye'nin güçlenmesini engellemek olduğunu belirtti.

    MANPAD
    © AFP 2018/ MAHMOUD TAHA
    ‘ABD’nin YPG’ye hava savunma füzeleri vermesi Suriye, Rus ve Türk orduları için tehdit’
    Sputnik'e demeç veren Rusya Devlet Pasifik Üniversitesi'nden Profesör İldus Yarulin, ABD'nin Suriye krizinin sona ermesini ve Türklerin güçlenmesini engelleme amacında olduğunu ifade etti.

    'ERDOĞAN, ESAD KARŞITI GÜÇLERE SAVAŞ İLAN ETTİ'

    Yarulin, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'deki sözde 'demokratik güçleri' yok etmek için bir bakıma savaş ilan ettiğini söyledi. Bu güçler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı çıkan muhalif güçler. Bunlar, büyük ölçüde, Türkiye'nin kontrol etmek istediği bölgede yer alıyor. İhtilafın çıkış noktası da burası. ABD için bu noktada birkaç önemli husus var. Suriye krizinin sona ermesine ve Türklerin güçlenmesine müsaade etmek istemiyorlar. Bunun için de sıradan olmayan, tanklara ve uçaklara karşı kullanılabilecek silahlara ihtiyaç var" dedi.

    'ABD'NİN KÜRT DEVLETİ PLANI SURİYE, TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'I HEDEF ALIYOR'

    Karkamış sınırına sevk edilen askeri araçlar / Türk askeri
    © REUTERS/ Umit Bektas/File Photo
    ‘ABD ya PYD yerine başka bir gücü destekleyecek ya da Türkiye'yle doğrudan çatışmaya girecek'
    Bu arada Yarulin'e göre ABD, bölgedeki meselelere müdahale etmeyi sürdürüyor.

    "ABD'liler, Ortadoğu'daki tüm süreçlere aktif olarak müdahale etme ümitlerini terk etmiyor. ABD'liler tarafından desteklenen bir grubun varlığı ve hatta devam eden Kürt devleti kurma planları, ABD'nin Suriye'yi nüfuz bölgelerine ayırma girişimlerini aktif şekilde sürdüreceğini gösteriyor" diye devam eden Yarulin, ABD yanlısı devlet kurma girişiminin Suriye ve Türkiye'nin yanı sıra İran ve Rusya'yı hedef aldığını vurguladı.

    Yarulin, iyi eğitim alan ve silah sevkiyatlarıyla desteklenen Kürt silahlı güçlerinin daha aktif siyasi aktör haline geleceğini de ifade etti.

    ABD'nin gizli bir anlaşma çerçevesinde Suriye'deki YPG birliklerine 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) tedarik ettiği belirtildi.

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    Etiketler:
    MANPAD, YPG, Rusya Devlet Pasifik Üniversitesi, İldus Yarulin, Suriye, Rusya, Türkiye, ABD
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