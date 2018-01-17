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    Kanada’nın Vancouver kentinde Kuzey Kore gündemiyle yapılan toplantı

    Rusya: Vancouver toplantısında Rusya ve Çin’in çözüm planına herhangi bir alternatif sunulmadı

    © REUTERS/ Ben Nelms
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın Vancouver kentinde Kuzey Kore ile ilgili durumun ele alındığı toplantıda Rusya ve Çin’in çözüm için daha önce önerdiği belgeye herhangi bir alternatifin sunulmadığını duyurdu.

    Rusya-Çin ilişkileri
    © Sputnik/
    Kuzey Kore için Vancouver'de toplanıp Rusya ile Çin'i çağırmadılar
    Bakanlığın açıklamasında, “Rusya ve Çin dışişleri bakanlıklarının 4 Temmuz 2017 tarihli ortak açıklamasında yer alan Kuzey Kore çözümüne yönelik (Rusya ve Çin'in) ortak ‘yol haritası’, tüm sorunların bölgedeki askeri aktiviteler karşılıklı olarak azaltılarak, ABD-Kuzey Kore ve iki Kore devleti arasında doğrudan görüşmeler yapılarak ve Kuzeydoğu Asya'daki güvenlik konuları geniş bir biçimde tartışılarak, sadece barışçıl siyasi ve diplomatik yollardan karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümü amaçlıyor. Hiç kimse söz konusu belgeye herhangi bir alternatif sunmuyor, Vancouver toplantısının katılımcıları da yapıcı herhangi bir öneri sunmadı” ifadelerine yer verildi.

    ‘VANCOUVER TOPLANTISI KUZEY KORE İLE İLGİLİ DURUMU ZORA SOKUYOR’

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleşen zirveye benzer toplantıların Kore Yarımadası'nın etrafındaki durumun normalleşmesini sağlamayıp, aksine ağırlaştırdığını belirtti.

    Bakanlığın resmi sitesinde konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, “Aceleyle düzenlenen ve kendilerini kanıtlamış çok taraflı formatların işlevlerini olumsuz etkileyen bu tür etkinliklerin Kore Yarımadası'nın etrafındaki durumun normalleşmesine katkıda bulunmayıp, aksine ağırlaştırdığını üzülerek belirtmek durumundayız” ifadelerine yer verildi.

    'KUZEY KORE’YE YAPTIRIM UYGULAMA DÜŞÜNCELERİ BMGK’NIN KARARLARINI SEKTEYE UĞRATIYOR'

    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono
    © REUTERS/ Ben Nelms
    Japonya tüm ülkeleri Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri koparmaya çağırdı
    Açıklamada ayrıca Vancouver’daki zirvenin katılımcılarının Pyongyang’a tek taraflı yaptırımlar uygulama düşüncelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararlarının önemini sekteye uğrattığı ifade edildi.

    Açıklama metninde, “Toplantı katılımcılarının BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarında öngörülen gerekliliklerin ötesinde tek taraflı yaptırımların ve diğer diplomatik önlemlerin uygulanması üzerine düşünülmesi yönündeki ‘karar’ kesinlikle kabul edilemez ve verimsiz görünüyor. BM’nin toplanması için yetki tanımadığı bir grup devletin BMGK’nın kararlarının önemini sekteye uğratmaya yönelik bu kaba girişimi, kararları dünyadaki tüm devletler üzerinde bağlayıcı olan bu önemli uluslararası kuruma karşı tam bir saygısızlık gösterdiğini ortaya koyuyor” dendi.

    Daha önce Kore Savaşı'nda ABD ile birlikte çarpışmış ülkelerin Kuzey Kore'nin nükleer silahlarıyla ilgili sorunu görüşmek üzere Rusya’yı ve Çin’i davet etmeden Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleştirdiği toplantının sona erdiği bildirildi.

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    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore, Vancouver, Kanada, Çin, Rusya
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