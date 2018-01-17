Rusya: Vancouver toplantısında Rusya ve Çin’in çözüm planına herhangi bir alternatif sunulmadı

‘VANCOUVER TOPLANTISI KUZEY KORE İLE İLGİLİ DURUMU ZORA SOKUYOR’
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleşen zirveye benzer toplantıların Kore Yarımadası'nın etrafındaki durumun normalleşmesini sağlamayıp, aksine ağırlaştırdığını belirtti.
Bakanlığın resmi sitesinde konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, “Aceleyle düzenlenen ve kendilerini kanıtlamış çok taraflı formatların işlevlerini olumsuz etkileyen bu tür etkinliklerin Kore Yarımadası'nın etrafındaki durumun normalleşmesine katkıda bulunmayıp, aksine ağırlaştırdığını üzülerek belirtmek durumundayız” ifadelerine yer verildi.
'KUZEY KORE’YE YAPTIRIM UYGULAMA DÜŞÜNCELERİ BMGK’NIN KARARLARINI SEKTEYE UĞRATIYOR'
Açıklama metninde, “Toplantı katılımcılarının BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarında öngörülen gerekliliklerin ötesinde tek taraflı yaptırımların ve diğer diplomatik önlemlerin uygulanması üzerine düşünülmesi yönündeki ‘karar’ kesinlikle kabul edilemez ve verimsiz görünüyor. BM’nin toplanması için yetki tanımadığı bir grup devletin BMGK’nın kararlarının önemini sekteye uğratmaya yönelik bu kaba girişimi, kararları dünyadaki tüm devletler üzerinde bağlayıcı olan bu önemli uluslararası kuruma karşı tam bir saygısızlık gösterdiğini ortaya koyuyor” dendi.
Daha önce Kore Savaşı'nda ABD ile birlikte çarpışmış ülkelerin Kuzey Kore'nin nükleer silahlarıyla ilgili sorunu görüşmek üzere Rusya’yı ve Çin’i davet etmeden Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleştirdiği toplantının sona erdiği bildirildi.
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