NATO’nun ‘Rus saldırganlığı’ açıklamasına Duma’dan yanıt

NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, ittifakın komuta yapısının adaptasyonunun temel nedenleri arasında Rusya'nın eylemlerini göstermişti. Adaptasyonla ilgili nihai kararın önümüzdeki şubat ayında alınması gerekiyor.

Şvıtkin, "NATO yönetimi, güya saldırgan Rusya'dan hareketle, kendi komutasını, kadro yapısını yeniden anlamak, yeniden yapılandırmak için bir kriter arıyor ki bu da elbette gerçeği yansıtmıyor. Biz elbette bundan korkmuyoruz" dedi.

NATO ülkelerinin Rusya'yı silahlı kuvvetlerini ve savunma potansiyelini güçlendirmeye ittiğini kaydeden Rus vekil, "Biz ülkemizin ulusal çıkarlarına ve onları bozabilecek dış tehditlere dayanarak hareket ediyoruz" dedi.

NATO savunma bakanları, geçtiğimiz aralık ayında, NATO komuta yapısının adaptasyon planını onaylamıştı. Plan, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki ulaşım yollarını korumadan sorumlu Atlas Komutanlığı ve Avrupa içinde asker ve teçhizatın hareketini sağlamak için lojistik komutanlığının kurulmasını öngörüyor.