Rusya: Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kapıları AB ülkelerine açık

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen uluslararası konferansta konuşan Morgulov, AB ülkelerini Büyük Avrasya Ortaklığı projesine katılmaya davet etti.

Projenin temellerinin 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in inisiyatifiyle atıldığını anımsatan Morgulov, "Rusya, projenin sadece Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle sınıtrlı kalmayacağını umuyor. Projenin kapıları, AB de dahil olmak üzere tüm Avrasya ülkeleri için açık" ifadelerini kullandı.