Kayıt
10:50 18 Ocak 2018
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 6°C
Canlı Yayın
    Arama
    Roman Neustädter

    Roman Neustädter: İmkanı olan herkes Rusya'ya gitmeli

    © AFP 2018/ MARTIN BUREAU
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya futbol milli takımının oyuncusu Roman Neustädter, Sputnik’e özel röportajda, Rusya ev sahipliğinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası’nın çok önemli olay haline geleceğinden emin olduğunu belirtti. Neustädter, imkanı olan herkesin Dünya Kupası için Rusya'ya gitmesini de önerdi.

    Aeroflot Calendar
    © Flickr/ Barbies Land
    Aeroflot, taraftarları FIFA Dünya Kupası maçlarına 5 rubleye götürecek
    Uzun süre boyunca Alman futbol liginde top koşturan 29 yaşındaki Neustädter, Sputnik’e özel röportajında, 2018 FIFA Dünya Kupası’nı ve hedeflerini değerlendirdi.

    'GURUR DUYUYORUM'

    Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden Ukrayna’da doğup büyüdüğünü ama daha sonra Almanya’ya taşındığını anlatan Neustädter, “Büyük annem ve büyük babam, babam, teyzem, kuzenlerim Rusya’da yaşıyor. Rusya’da çok sayıda bağlantım var. Ülkem için oynadığımdan dolayı gurur duyuyorum. 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılma olasılığı bu mutluluğu kat kat artırıyor. Ama şu anda kulübüm ve bu kulüp içinde elde edilen sonuçlara odaklanmalıyım” ifadelerini kullandı.

    'İMKANI OLAN HERKESE RUSYA'YA GİTMEYİ TAVSİYE EDİYORUM'

    Rusya’da futbolla ilgilenen herkesin şimdiden 2018 FIFA Dünya Kupası telaşına kapıldığını dile getiren Neustädter, “Milli takımının son maçları, seyirci sayısının giderek arttığını gösteriyor ve coşku giderek yükseliyor. Dünya Kupası tüm ülke ve tüm dünya için büyük bir olay haline gelecek. İmkanı olan herkese, Rusya’ya gitmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir olay olacak” dedi.

    Rusya Spor Bakanı Vitaliy Mutko
    © Sputnik/ Ilya Pitalev
    Mutko, 2018 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nden ayrıldı
    'MÜMKÜN OLDUĞU KADAR İLERLEMEK İSTİYORUZ'

    2018 FIFA Dünya Kupası’nda final oynamayı hayal edip etmediği sorusuna Rus futbolcu, “Bunu henüz hayal etmedim, çünkü daha çok zaman var. Şimdi sadece 2018 FIFA Dünya Kupası’na hazırlıklı olmamız ve tüm bu atmosfer ve coşkudan yararlanarak gruptan çıkmamız önemli. Sonra elbette mümkün olduğu kadar ilerlemek istiyoruz. Her halükarda hedefimiz final” yanıtını verdi.

    Neustädter ayrıca 2018 FIFA Dünya Kupası’nın favorilerinin Almanya, Fransa ve İspanya olduğunu dile getirdi.

    FIFA
    © AFP 2018/ MICHAEL BUHOLZER
    FIFA, Kuveyt'in cezasını kaldırdı
    2018 FIFA Dünya Kupası’nın sorunsuz geçmesini, herkesin bu turnuvadan zevk almasını dilediğini söyleyen futbolcu, “İnsanların, bu zengin tarihe sahip güzel ülkede mutluluk yaşamasını istiyorum. Sadece bundan zevk almalarını ve Rusya’da edindikleri izlenimleri hiçbir zaman unutmamalarını diliyorum” dedi.

    Daha önce Almanya’da Borussia ve Schalke 04 formalarını giyen Neustädter, halihazırda Fenerbahçe için top koşturuyor. Teorik de olsa Rus takımlarına transferinin mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan futbolcu, “Hiçbir zaman ‘hayır’ deme. Ama şu anda İstanbul’da kendimi çok iyi hissediyorum. En azından bu sezon Fenerbahçe’de oynayacağım, ilk 11’de yer alıyorum. İşler çok iyi gidiyor. Önümüzde önemli maçlar var. Bu yüzden uzağa bakamıyorum. Ama elbette bir gün vatanında top koşturmayı hayal ediyorum. Ancak halihazırda tamamen burada, İstanbul’da mutluyum ve sadece kulübüme odaklanmış durumdayım."

    İlgili konular:

    FIFA Başkanı: Rusya’daki 2018 Dünya Kupası en iyisi olacak
    FIFA Elçisi Lopireva: Futbolla ülkeler arasındaki ilişkiler yakınlaştırılabilir
    St. Petersburg’da 2018 FIFA Dünya Kupası için ücretsiz wifi alanı oluşturulacak
    Etiketler:
    2018 FIFA Dünya Kupası, Roman Neustädter, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ali Meşe
    Kedisine sarılıp evinin yanışını izleyen yaşlı adam için seferber oldular
    Karikatür
    Bitcoin'in son iki gündeki kayıpları yüzde 30'a yaklaştı
    'Matkap'
    Rusya'nın yeni bombası 'Matkap' ne gibi özelliklere sahip?

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam