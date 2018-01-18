Roman Neustädter: İmkanı olan herkes Rusya'ya gitmeli

Rusya futbol milli takımının oyuncusu Roman Neustädter, Sputnik’e özel röportajda, Rusya ev sahipliğinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası’nın çok önemli olay haline geleceğinden emin olduğunu belirtti. Neustädter, imkanı olan herkesin Dünya Kupası için Rusya'ya gitmesini de önerdi.

Uzun süre boyunca Alman futbol liginde top koşturan 29 yaşındaki Neustädter, Sputnik’e özel röportajında, 2018 FIFA Dünya Kupası’nı ve hedeflerini değerlendirdi.

'GURUR DUYUYORUM'

Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden Ukrayna’da doğup büyüdüğünü ama daha sonra Almanya’ya taşındığını anlatan Neustädter, “Büyük annem ve büyük babam, babam, teyzem, kuzenlerim Rusya’da yaşıyor. Rusya’da çok sayıda bağlantım var. Ülkem için oynadığımdan dolayı gurur duyuyorum. 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılma olasılığı bu mutluluğu kat kat artırıyor. Ama şu anda kulübüm ve bu kulüp içinde elde edilen sonuçlara odaklanmalıyım” ifadelerini kullandı.

'İMKANI OLAN HERKESE RUSYA'YA GİTMEYİ TAVSİYE EDİYORUM'

Rusya’da futbolla ilgilenen herkesin şimdiden 2018 FIFA Dünya Kupası telaşına kapıldığını dile getiren Neustädter, “Milli takımının son maçları, seyirci sayısının giderek arttığını gösteriyor ve coşku giderek yükseliyor. Dünya Kupası tüm ülke ve tüm dünya için büyük bir olay haline gelecek. İmkanı olan herkese, Rusya’ya gitmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir olay olacak” dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası’nda final oynamayı hayal edip etmediği sorusuna Rus futbolcu, “Bunu henüz hayal etmedim, çünkü daha çok zaman var. Şimdi sadece 2018 FIFA Dünya Kupası’na hazırlıklı olmamız ve tüm bu atmosfer ve coşkudan yararlanarak gruptan çıkmamız önemli. Sonra elbette mümkün olduğu kadar ilerlemek istiyoruz. Her halükarda hedefimiz final” yanıtını verdi.

Neustädter ayrıca 2018 FIFA Dünya Kupası’nın favorilerinin Almanya, Fransa ve İspanya olduğunu dile getirdi.

© AFP 2018/ MICHAEL BUHOLZER FIFA, Kuveyt'in cezasını kaldırdı

2018 FIFA Dünya Kupası’nın sorunsuz geçmesini, herkesin bu turnuvadan zevk almasını dilediğini söyleyen futbolcu, “İnsanların, bu zengin tarihe sahip güzel ülkede mutluluk yaşamasını istiyorum. Sadece bundan zevk almalarını ve Rusya’da edindikleri izlenimleri hiçbir zaman unutmamalarını diliyorum” dedi.

Daha önce Almanya’da Borussia ve Schalke 04 formalarını giyen Neustädter, halihazırda Fenerbahçe için top koşturuyor. Teorik de olsa Rus takımlarına transferinin mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan futbolcu, “Hiçbir zaman ‘hayır’ deme. Ama şu anda İstanbul’da kendimi çok iyi hissediyorum. En azından bu sezon Fenerbahçe’de oynayacağım, ilk 11’de yer alıyorum. İşler çok iyi gidiyor. Önümüzde önemli maçlar var. Bu yüzden uzağa bakamıyorum. Ama elbette bir gün vatanında top koşturmayı hayal ediyorum. Ancak halihazırda tamamen burada, İstanbul’da mutluyum ve sadece kulübüme odaklanmış durumdayım."