Antonov: Rusya, ABD ve BMGK üyelerine Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde gözlemci olmaları için davet gönderecek

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova'nın ABD ve BM Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyelerine Soçi'de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne gözlemci olarak katılması yönünde davet göndermeye karar verdiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Antonov, "Rusya, Suriye'deki krizin barışçıl bir yolla çözümü için ABD ile uluslararası hukuk temelinde işbirliği yapma ve bu işbirliğini geliştirmeye hazır. Bu anlayıştan yola çıkarak Moskova, ABD ve BMGK daimi üyelerini Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne gözlemci olarak katılmaları için davet etmeye karar verdi" dedi.

Rusya'nın kongreyi Cenevre'de BM himayesinde başlayan müzakere ve Suriyelilerin ortak anlayış ve önkoşul olmaksızın anlaşmalara varma sürecine ciddi bir ivme kazandıracak bir forum olarak gördüğünü de ekleyen Antonov "Suriye'deki gelişmeler üzerinde etkisi olan tüm uluslararası ve bölgesel aktörleri kongreyi desteklemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TRUMP, RUSYA İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTME AMACINI ELDEN BIRAKMADI'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme amacını elden bırakmadığını söyleyen Antonov, "Donald Trump ikili ilişkileri düzeltme vaadiyle iktidara geldi. Bu amacından vazgeçmediğinden eminim" dedi.

Antonov, ABD Kongresi'nin geçen yıl Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, Rus diplomatik mülklerine el konulması ve Rus basın kuruluşlarına ‘yabancı ajan' olarak kaydolma zorunluluğu getirilmesi gibi durumların ikili ilişkileri daha da kötüye götürdüğünü vurguladı.

‘RUSYA BASKILARI KABUL ETMİYOR'

Antonov, "Rusya, ABD'nin baskıyı arttırma girişimlerini kabul etmeyip dostane olmayan adımlara sert bir şekilde yanıt veriyor. Ancak Moskova, cepheleşmeden yana değil ve her zaman diyaloğa açık. İki ülke eşitlik ve ortak saygı çerçevesinde diyalog kurabilir" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİK KURULUŞLARI ARASINDA İLİŞKİ KURULMALI'

Antonov, "BMGK'nın daimi üyeleri ve iki nükleer güç olarak, ülkelerimizin dünyada barışı koruma gibi bir sorumluluğu var. Bu nedenle birbirimize kapıları kapatmak yerine, önceliklere yönelmeli, güvenlik kuruluşları, bakanlıklar ve parlamenterler arasındaki ilişkileri daha aktif bir şekilde geliştirmeliyiz. Rusya ile ABD'nin işbirliği yapması gereken birçok alan var" dedi.

Antonov, iki tarafın uluslararası terör, kitle imha silahlarının yayılması, Suriye krizinin çözümü ve Kore yarımadasının nükleer silahlardan temizlenmesi ve diğer uluslararası gerginlikler konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.

Antonov, terörle mücadelede gerçek bir koordinasyon sağlamak için iki ülkenin istihbarat birimlerinin işbirliği yapması gerektiğini de ekledi.

'ABD, INF ANLAŞMASI KONUSUNU SİYASALLAŞTIRIYOR'

ABD'nin, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) uygulanmasına yönelik endişelerine dair verimli bir görüşme yapılmasını engellediğini belirten Antonov, "Washington'ın saldırgan söylemleri yapıcı değil ve anlaşmanın güçlendirilmesini sağlamıyor. Anlaşma konusunda karmaşık bir durum oluştu. Washington, Rusya'yı anlaşmayı uygulamamakla suçlayarak konuyu siyasallaştırmaya devam ediyor" dedi.

'START ANLAŞMASI KONUSUNDA SORULARIMIZ VAR'

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI 'Rusya, START anlaşmasından çekilebilir'

Rusya-ABD Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) değinen Antonov, "Anlaşmanın ABD tarafından uygulanmasına ilişkin sorularımız var. Özellikle de ABD stratejik savunma silahlarının bir kısmının yenilenmesi ile ilgili. ABD ile bu yönde temaslarımıza devam ediyoruz. Umarız ABD anlaşma çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirir" ifadelerini kullandı.

'YENİ YAPTIRIMLARA KARŞILIK VERECEĞİZ'

Rusya'nın, Washington'ın yaptırımlara yönelik adımlarını takip ettiğini ve herhangi bir yaptırıma karşılık vereceğini söyleyen Antonov, "Konuyu yakından takip ediyoruz. Her şey onlara bağlı. Dostane olmayan hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağız" dedi.