Rusya'da domates şüphesi: Türk şirketler sadece kendi ürünlerini tedarik etmiyor olabilir

Rusya'nın kasımda yeniden başladığı Türkiye'den domates ithalatında yeni pürüz ifade edildi. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Türk şirketlerinin kendi ürünleri dışındaki ürünleri de tedarik ettiğinden şüphelendiklerini açıkladı.

© AP Photo/ Raad Adayleh Zeybekci’den Rusya’ya domates ihracatı açıklaması

Türkiye'ye aralık ayında uzmanlarını göndererek domates üreticilerini denetleyen ve çalışmalarını tamamlayan Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'ndan (Rosselhoznadzor), Rusya'ya Türkiye'den domates ithalatıyla ilgili uyarı geldi.

Rosselhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert, Rus pazarına domates satmalarına izin verilen bazı Türk şirketlerinin, Rusya'ya sadece kendi ürünlerini tedarik etmediğinden şüphe duyulduğunu belirtti.

'BAŞKA ÜRETİCİLERDEN ALIYORLAR'

Berlin’de basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dankvert, ''Türkiye'den Rusya’ya domates tedarik etmelerine izin verdiğimiz bazı şirketlerin, sadece kendi ürünlerini tedarik etmiyor olabileceği konusunda şüpheler mevcut. Bu şirketlerin domatesleri başka üreticilerden alıyor olabileceği konusunda şüphelerimiz bulunuyor ” diye konuştu.

'ONLARCA FARKLI ÜRETİCİDEN ALMAYIN'

Dankvert ''Şimdilik bunu kanıtlayamıyorum, fakat şüphelerim var ve bunu Türk meslektaşlarımızla paylaştım. Türk üreticilerden, kendi ürünlerini ambalajlayıp kendilerinin göndermelerini talep ediyoruz. Onlarca farklı üreticiden satın almaya başladıkları zaman, işin içinden çıkılamaz'' uyarısında bulundu.

'TÜRK ÜRETİCİLERİN LİSTESİ GENİŞLETİLEBİLİR'

Rosselhoznadzor'un Rusya’nın taleplerini yerine getiren Türk şirketlerin listesini genişletmek istediğini belirten Dankvert, Rus denetçilerin kontrol ettiği şirketlerin listesini kendisinin de incelediğini ve yakında o listedeki bazı şirketlerin de onaylı tedarikçi listesine girebileceğini ifade etti.



