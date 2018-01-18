Lavrov: Ortadoğu’da militanlar kimyasal silah yapmayı öğrendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konusunda yapılan toplantısında konuşan Lavrov, “Ortadoğu bölgesinde, özellikle de Irak ve Suriye’de artan ‘kimyasal’ terörizm tehdidi ciddi endişelere yol açıyor. Militanlar sadece zehirleyici kimyasal maddeleri kullanmakla kalmayıp, tam teşekküllü zehirli kimyasal maddelerin üretimine imkân tanıyan teknolojilere ve imkânlarına sahip, ayrıca bu kimyasalların yapıldığı maddelere geniş bir erişim ağı geliştirdi” ifadelerini kullandı.

‘İRAN’LA YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMANIN BOZULMASI ALARM SİNYALİ OLUR’

Lavrov, İran’ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya’nın oluşturduğu) 5+1 grubunun üyelerinden birinden dolayı bozulmasının alarm sinyali olacağı konusunda uyardı.

Lavrov, “Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın 5+1 grubunun üyelerinden birinin eylemleri sonucunda bozulmasının, Kore Yarımadası’nın nükleer sorunun çözüm perspektifleri de dahil olmak üzere uluslararası güvenliğinin tüm mimarisi için bir alarm sinyali olacak” diye konuştu.

'BMGK İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMIYLA İLGİLİ EYLEM PLANININ UYGULANMASINDAN SORUMLU'

İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülebilir bir şekilde uygulanması amacıyla çabaların birleştirilmesi çağrısında bulunan Lavrov, şöyle konuştu: “Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi programının şimdiki etabının korunması için atılacak öncelikli somut adımlar arasında, İran’ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çabaların birleştirilmesi yer alıyor. BMGK, 2231 sayılı kararı oy birliğiyle kabul ederek, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı kabul etti ve dolayısıyla uygulanmasından da sorumlu.”