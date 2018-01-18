Simonyan'dan ABD Senatosu'nda yapılan 'nüfuz' açıklamasına yanıt

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD Senatosu'nda dile getirilen ve Rusya'nın RT üzerinden dünya genelindeki kitlelere nüfuz ettiği yönündeki açıklamaya yanıt verdi.

ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Tüm ülkelerdeki izleyici kitlesini etkileme amacı güden Rusya, Sputnik'e yeni dil ekleyerek ya da YouTube'da farklı bir dilde RT kanalı açarak yeni bir kampanya için zemin hazırlıyor" diyen Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ajanı Clint Watts'a Simonyan'dan yanıt geldi.

Watts'un sözlerini yorumlayan Simonyan, "ABD Senatosu'nda, herhangi bir dilde kanal açtığımızda, bu dili konuşan kitleye hitap etmek istediğimizi belirtiyorlar. Evetttttt!" ifadelerini kullandı.

Simonyan, daha önce NBC'ye verdiği demeçte RT'nin ana amacının kitleleri bilgilendirmek olduğunu söylemişti.