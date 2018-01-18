Rus Dışişleri: ABD, Washington Büyükelçiliğimizin banka hesap bilgilerini yayanları cezalandırmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Kendini haber portalı olarak tanıtan fakat aslında Amerikan gizli servislerinin bilgi enstrümanı olan BuzzFeed sitesinin 17 Ocak’ta Rusya’nın ABD’deki diplomatik kurumlarının, ayrıca faal ve eski çalışanlarının yaptığı para transferleri ile ilgili gizli bilgileri yayınlaması son derece endişe verici. Böyle bir şeyin ülke yönetiminin bilgisi dışında yapılamayacağı ortada” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Diğer bir deyişle, Rus Büyükelçiliği’nin ve diplomatik dokunulmazlıkları bulunan çalışanlarının banka hesaplarına yönelik yapılan bu müdahale, Washington’un işi” dendi.

Washington’un Rusya’nın diplomatik kurumlarının işlevlerini yürütmeleri için gereken koşulları sağlamadığı belirtilen açıklamada, Amerikan yönetimi, beklemeksizin Rusya’nın çıkarları ile alakalı olan gizli bilgilerin yetkisiz olarak yayılmasının önüne geçmeye ve devlet kurumlarındaki görevliler de dâhil olmak üzere olayın suçlularını cezalandırmaya çağırıldı.