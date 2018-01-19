Matviyenko: Ukrayna'nın Donbass yasası, Minsk anlaşmalarını mezara gömdü

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin basın dairesinde yapılan açıklamaya göre Matviyenko, "Bu yasa, Minsk anlaşmalarını mezara gömdü ve sorumsuzca ve kontrolsüzce askeri güç ve silah kullanılması için gereken koşulları oluşturdu" dedi.

Yasada barışçıl süreci öngören tek bir adım dahi bulunmadığına da dikkat çeken Matviyenko, bu durumun son derece endişe verici olduğunu vurguladı.

Yasaya göre, Donbass'taki bölgelerin sınırlarını ve yerleşim birimlerini, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi üzerine devlet başkanı belirleyecek.

Yasa, devlet başkanına bölgede güç kullanma yetkisi de veriyor.