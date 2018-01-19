St. Petersburg’da 2018 Dünya Kupası hatıra ürünleri mağazaları açıldı

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Samara’da 2018 Dünya Kupası sırasında alkol satışı yasaklanacak

Rusya’nın ‘kuzey başkenti’ St. Petersburg’un Gostinniy Dvor ve Galereya ticaret ve eğlence merkezlerinde 2018 FIFA Dünya Kupası resmi mağazaları açıldı.

Kent sakinleri ve misafirleri yeni mağazalarda, aralarında 2018 FIFA Dünya Kupası’nın resmi topu Telstar 18, turnuvanın resmi moskotu Zabivaka kurdu şeklinde yapılan komik başlıklar, giyim eşyaları ve mıknatıs gibi turnuvanın logosunu taşıyan çeşitli ürünler bulabilecek.

Turnuvanın resmi mağazaları, Moskova ve St. Petersburg dışında, maçlara ev sahipliği yapacak tüm kentlerde mayıs ayına kadar açılacak.



