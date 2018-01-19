Rusya’da bir okulda balta ve molotof kokteylli saldırı: 7 yaralı

Rusya’ya bağlı Buryatiya Cumhuriyeti’nin Ulan Ude kentindeki bir okulda 9. sınıfta okuyan bir öğrenci motolof kokteyli ve balta ile bir sınıfa saldırdı. Öğrenci sınıfı ateşe verirken, öğretmene balta ile vurdu. Olayda 6 öğrenci daha yaralandı. Bölge soruşturma komitesi öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ulan Ude'deki 5 numaralı bir okulda 9. sınıf öğrencisi, 7. sınıf öğrencilerine saldırdı. Ders işlendiği sırada sınıfa giren saldırgan, elindeki molotof kokteylini atarak etrafı ateşe verdi. Öğrencileri korumak isteyen öğretmen de saldırganı durdurmaya çalıştı. Ancak ismi ‘Anton' olduğu ileri sürülen saldırgan, öğretmene balta ile vurdu ve daha sonra öğrencilere saldırdı.

Sınıfta çıkan yangın, olay yerine giden itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Okuldan 500'den fazla kişi tahliye edildi.

СРОЧНО! Девятиклассник взорвал коктейль Молотова в школе Улан-Удэ и изрубил учеников топоромhttps://t.co/ukUvb0b3ff pic.twitter.com/2VEh4RZVFf — Тайга.инфо (@taygainfo) January 19, 2018

​Buryatiya yetkilileri biri saldırgan 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Ancak daha sonra bölge sağlık bakanlığından bir yetkili Rus basınına yaptığı açıklamada 6 öğrenci ve bir kadının yaralandığını söyledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Buryatiya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada olayla ilgili bir öğrencinin gözaltına alındığı ve iki veya daha fazla rüşte ermemiş kişiyi öldürmeye kastetmekten cezai soruşturma açıldığı belirtildi.

KAÇ SALDIRGAN VAR?

Öte yandan saldırganların sayısı hakkında da farklı açıklamalar mevcut. Buryatiya yetkilileri biri baltalı 3 saldırgan olduğunu belirtti, ancak soruşturma komitesi tek bir saldırgan olduğunu bildirdi.

Rusya'da bu hafta Perm kentindeki bir okuldaki bıçaklı saldırıda da 15 kişi yaralanmıştı.