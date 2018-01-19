İsrail’li vekile, Rusya’daki seçimlerde gözlemci olma teklifi

İsrail parlamentosunun (Knesset) Maliye Komitesi Başkanı Moshe Gafni, ülkesinin kısıtlamalar bakımından Rusya’ya ‘dönüştüğünü’ ileri sürdü. Rusya’nın İsrail Büyükelçiliği, Gafni’yi Rusya’ya davet etti ve 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimleri sırasında İsrail’deki oy kullanma noktalarında gözlemci olmayı teklif etti.

İsrail parlamentosunun (Knesset) Maliye Komitesi Başkanı Moshe Gafni'nin kapalı bir oturumda kullandığı, İsrail'in kısıtlamalar bakımından Rusya'ya dönüştüğünü söylediği ifadeler basına sızdı. Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği ise, Gafni'nin ifadelerine karşın Facebook hesabından bir açıklamada bulundu.

Açıklamada "Gafni'nin Rusya'da siyasetçilerin seçmenleriyle konuşması konusunda kısıtlamalar olduğuna ilişkin ifadeleri endişe verici. Bu ifadeler Rusya'da 1991'den beri gelişen demokrasi hakkında bilgi sahibi olunmadığını gösteriyor. Rusofobik propagandaların yol açtığı bu yanlış algının üstesinden gelinmesi amacıyla Gafni, her zaman siyasi eylemlerin ne kadar özgürce yürütüldüğünü görmek için Rusya'yı ziyaret edebilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Gafni'nin Rusya'da 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri sırasında İsrail'deki oy kullanma noktalarında gözlemci olabileceği de belirtildi.