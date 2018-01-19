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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Orta Asya’da çok taraflı ortaklık kurulmalı

    © Sputnik/
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Orta Asya’yı tek tarafa çekmeye çalışmaktan vazgeçme çağrısında bulunarak, bölgenin yapıcı ve çok taraflı ortaklığa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ‘Güvenlik ve kalkınmanın karşılıklı bağımlılığının modeli olarak Afganistan'da ve Orta Asya'da bölgesel ortaklığın kurulması' konulu açık tartışma çerçevesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Lavrov, "Orta Asya ülkeleri, ‘ya güneye, ya da kuzeye' şeklinde sahte bir seçimle karşı karşıya bırakılmamalı. Bu bölge, her yönden yapıcı bir çevreye ve ortaklığa ihtiyaç duyuyor. Şüphesiz bu ülkelerin Şanghay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki tüm taahhütlerine saygı gösterilmesi gerekiyor" diye konuştu.‘MOSKOVA'NIN ORDUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KABİL'E YARDIMI SÜRÜYOR'

    Lavrov, Moskova'nın Afganistan Silahlı Kuvvetleri'nin savaşma kabiliyetinin güçlendirilmesi konusunda Kabil'e yardım sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

    Rus diplomat, "ulusal sivil ve güvenlik güçlerinin kadrolarının hazırlanması, Afganistan Silahlı Kuvvetleri'nin savaşma kabiliyetinin güçlendirilmesi konusunda Kabil'e yardımlarımız sürüyor" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sergey Lavrov, Orta Asya, Rusya
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