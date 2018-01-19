ABD'ye Rus LNG'si taşıyan tanker, Atlantik'te U dönüşü yaptı

NOVATEK: BİZİM SORUMLULUĞUMUZ YOK
Engie şirketi çıkan haberler hakkında açıklama yapmazken Yamal LNG projesinin ortağı Novatek şirketinden bir yetkili, gazı Malezyalı Petronas şirketine sattıklarını ve satış işleminin ardından kendilerinin sorumluluğu bulunmadığını vurguladı.
KOMMERSANT: ABD'NİN POLİTİKASIYLA ÇELİŞİYOR
Kommersant gazetesi, sevkiyatın ABD'yi büyük bir LNG ihracatçısı yapmak isteyen Washington'un politikasıyla çeliştiğini yazdı. ABD gümrük idarelerinin verilerine göre Everett terminali 2014'ten bu yana ilk kez gaz alımı gerçekleştirdi. Uzmanlar, bu sevkiyatın yeni bir trend olmadığını ve daha çok gaz pazarındaki küreselleşmenin arttığını gösterdiğini belirtti.
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