Kırım’da Hansaray’ın restorasyonu ile ilgili söylentilere açıklık getirildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma vekili Ruslan Balbek, Kırım Tatarlarının yaşlılar heyeti, Rusya Kültür Bakanlığı ve işleri yürüten ana yüklenici temsilcileriyle birlikte, Bahçesaray kentindeki Hansaray müzesinin federal program çerçevesinde yürütülen restorasyonu ile ilgili incelemelerde bulundu.

İncelemelere başlanmada ana yüklenicinin temsilcileri, heyetteki herkesin sorularını tek tek yanıtladı ve son zamanlarda bazı medya kuruluşlarının yapının özgünlüğünün korunmadığına yönelik gündeme getirdiği söylentilere açıklık getirdi.

Tesisin içinde yer alan Han Camiinin kirişlerinin değişimi ile ilgili açıklama yapan yüklenici temsilcisi Yuliya İvaşkina, kirişlerdeki çürükler alınınca kesitlerinin azaldığını, bunun yapının güvenli bir şekilde kullanılmasına imkân vermediğini ve kirişlerin bu nedenle değiştirildiğini aktardı.

'İNSANLARIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Müze müdürü Vadim Martıynyuk ise, “İnsanların güvenliği her şeyden önemli. Bugün bu işe federal para yatırılıyorsa her şeyin kaliteli ve hiç kimsenin yaralanmayacağı şekilde yapılması lazım” diye konuştu.

Hansaray’ın çatısının 24 yerden su aldığını söyleyen Martıynyuk, bu konunun öncelikle çözülmesi gerektiğine ve bu nedenle İspanya’dan yapının genel mimari görünümünün korunmasını sağlayacak özel kiremitlerin tedarik edildiğini anlattı.

'İSPANYOL KİREMİTLER ÖZGÜNLÜĞÜ BOZMADI'

© Sputnik/ Alexey Malgavko Doğal güzellikleriyle büyüleyen Kırım’ın manzaraları 10

İspanyol kiremitlerin tesisin özgünlüğünü bozmadığını, çünkü mevcut kiremitlerin antik olmayıp, daha önce yapılan restorasyon sırasında kullanılmış olduğunu söyleyen müze müdürü, yeşil ve parlak olan orijinal kiremitlerin sadece bazı yerlerde bulunduğunu belirtti.

Yaşlılar heyeti özellikle ibadete ve on binlerce turiste açık olan Han Camiindeki tadilatın ne zaman biteceğini sordu. Yüklenici temsilcisi, caminin büyük bir olasılıkla mart-nisanda kullanıma açılabileceği yanıtını verdi.

Ruslan Balbek, Kırım Yarımadası’nın Ukrayna’nın parçası olduğu 23 yıl boyunca Hansaray’ın yıkılmanın eşiğine geldiğini, şimdiyse Kırım yönetiminin kültürel miras olan bu tarihi eserin olması gerektiği hale sokulması ve Hansaray’ın UNESCO eserlerinin seviyesine layık bir yapı olması için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.

'TÜM ÇALIŞMALAR HANSARAY'IN KORUNMASINI AMAÇLIYOR'

Balbek, “Tüm çalışmalar Hansaray’ın korunmasını amaçlıyor. Bugün toplumda burada gerçekleşen süreçleri gözden düşürmeyi amaçlayan birçok soru ve yanlış bilgi akışı mevcut. Bu nedenle konuları hepimiz birlikte görüşmeliyiz. Yapının şu anda ağlanacak durumda olması, tadilatın yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Daha önce yapılan kazı çalışmalarından sonra koruma yapılmadı ve bu nedenle tesiste bulunmak tehlikeli oldu” ifadelerini kullandı.

'RESTORASYON DENETLEYİCİLER TARAFINDAN DİKKATLE İZLENİYOR'

© AFP 2018/ VASILY MAXIMOV Türkiye’de Kırım Tatar Kültürü Günleri düzenlenecek

Yaşlılar heyetinin bir temsilcisiyse, Sputnik’e verdiği demeçte, “Hansaray’ın restorasyonu halk ve denetleyen makamlar tarafından dikkatle izleniyor ve bu nedenle her şeyin kaliteli bir şekilde yapılacağından eminim. Burada kendi gözlerimle gördüklerimden sonra sarayın daha önce ne kadar acınacak durumda olduğunu ve tüm bu çalışmaların gerekli olduğunu anladım” diye konuştu.

Müze müdürü, “Hansaray, Kırım’ın görülmesi gereken en önemli yerlerinden biri ve buraya gelen birçok turist, tesisi mutlaka görmek istiyor. Bu benzersiz bir yapı ve onu korumak için elimizde geleni yapmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.