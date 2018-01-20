Kırım’da Hansaray’ın restorasyonu ile ilgili söylentilere açıklık getirildi

Tesisin içinde yer alan Han Camiinin kirişlerinin değişimi ile ilgili açıklama yapan yüklenici temsilcisi Yuliya İvaşkina, kirişlerdeki çürükler alınınca kesitlerinin azaldığını, bunun yapının güvenli bir şekilde kullanılmasına imkân vermediğini ve kirişlerin bu nedenle değiştirildiğini aktardı.
'İNSANLARIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'
Müze müdürü Vadim Martıynyuk ise, “İnsanların güvenliği her şeyden önemli. Bugün bu işe federal para yatırılıyorsa her şeyin kaliteli ve hiç kimsenin yaralanmayacağı şekilde yapılması lazım” diye konuştu.
Hansaray’ın çatısının 24 yerden su aldığını söyleyen Martıynyuk, bu konunun öncelikle çözülmesi gerektiğine ve bu nedenle İspanya’dan yapının genel mimari görünümünün korunmasını sağlayacak özel kiremitlerin tedarik edildiğini anlattı.
'İSPANYOL KİREMİTLER ÖZGÜNLÜĞÜ BOZMADI'
Yaşlılar heyeti özellikle ibadete ve on binlerce turiste açık olan Han Camiindeki tadilatın ne zaman biteceğini sordu. Yüklenici temsilcisi, caminin büyük bir olasılıkla mart-nisanda kullanıma açılabileceği yanıtını verdi.
Ruslan Balbek, Kırım Yarımadası’nın Ukrayna’nın parçası olduğu 23 yıl boyunca Hansaray’ın yıkılmanın eşiğine geldiğini, şimdiyse Kırım yönetiminin kültürel miras olan bu tarihi eserin olması gerektiği hale sokulması ve Hansaray’ın UNESCO eserlerinin seviyesine layık bir yapı olması için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.
'TÜM ÇALIŞMALAR HANSARAY'IN KORUNMASINI AMAÇLIYOR'
Balbek, “Tüm çalışmalar Hansaray’ın korunmasını amaçlıyor. Bugün toplumda burada gerçekleşen süreçleri gözden düşürmeyi amaçlayan birçok soru ve yanlış bilgi akışı mevcut. Bu nedenle konuları hepimiz birlikte görüşmeliyiz. Yapının şu anda ağlanacak durumda olması, tadilatın yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Daha önce yapılan kazı çalışmalarından sonra koruma yapılmadı ve bu nedenle tesiste bulunmak tehlikeli oldu” ifadelerini kullandı.
'RESTORASYON DENETLEYİCİLER TARAFINDAN DİKKATLE İZLENİYOR'
Müze müdürü, “Hansaray, Kırım’ın görülmesi gereken en önemli yerlerinden biri ve buraya gelen birçok turist, tesisi mutlaka görmek istiyor. Bu benzersiz bir yapı ve onu korumak için elimizde geleni yapmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.
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