Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD'li mevkidaşı Dunford’la Suriye’deki durumu görüştü

Açıklamada, Gerasimov ve Dunford'un gerçekleştirdiği görüşmede ‘Suriye'deki durumun yanı sıra karşılıklı çıkar teşkil eden diğer konuların ele alındığı' kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki durumun ele alındığını bildirdi.
Açıklamada, Gerasimov ve Dunford'un gerçekleştirdiği görüşmede ‘Suriye'deki durumun yanı sıra karşılıklı çıkar teşkil eden diğer konuların ele alındığı' kaydedildi.
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