Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD'li mevkidaşı Dunford’la Suriye’deki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki durumun ele alındığını bildirdi.

Bakanlığın görüşmeye ilişkin açıklamasında, "20 Ocak 2018'de Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gerasimov ve Dunford'un gerçekleştirdiği görüşmede ‘Suriye'deki durumun yanı sıra karşılıklı çıkar teşkil eden diğer konuların ele alındığı' kaydedildi.