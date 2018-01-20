Rusya: Türkiye’nin Afrin harekâtı Soçi’deki kongreyi etkileyebilir

Sputnik'e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şamanov, "Karmaşık bir durum. Suriye yönetimi daha önde özellikle Afrin olmak üzere iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceğini belirtmişti ve bu durum, 29 ve 30 Ocak'ta yapılması planlanan Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamındaki etkinlikleri bir şekilde etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor. Son açıklamalarında kongrenin 30 Ocak'ta yapılacağı ve 1 gün süreceği konusunda açıklık getiren Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin yeni anayasası üzerindeki çalışmaların başlamasının planlandığı kongreye, hem hükümet temsilcilerine, hem de iç, dış ve silahlı muhaliflere söz hakkı tanınacağını açıklamıştı.