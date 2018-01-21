Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Nijniy Novgorod’un çehresi değişiyor

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV Nijniy Novgorod’da Dünya Kupası için 20’den fazla tur güzergahı

Nijniy Novgorod Valiliği’nden yapılan açıklamada, 252 çok katlı bina ile kentin kültürel miras listesinde yer alan 19 binanın onarılacağı belirtildi.

Finansmanın bölge bütçesinden sağlanacağı ifade edilirken çalışmaların 15 Mayıs’a kadar biteceği kaydedildi.

Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarına evsahipliği yapacak kentlerinden biri olan Nijniy Novgorod’da hazırlıklar sürüyor. Nijniy Novgorod Valiliği, 2018 FIFA Dünya Kupası ziyaretçileri için 3 kategoride 20'yi aşkın tur güzergahı hazırladığını duyurmuştu.