Rus senatör: Afrin harekatı, Suriye'deki kırılgan müzakere sürecini tehlikeye atabilir

Rus senatör Kosaçev, Türkiye'nin başlattığı Afrin harekatının endişe verici olduğunu ve Suriye'deki kırılgan müzakere sürecini tehlikeye atabileceğini belirtti. Kosaçev, Türkiye'ye harekat düzenlemeye yönelten unsurun ABD'nin Kürtlerle işbirliği olduğunu da söyledi.

Zeytin Dalı harekatıyla ilgili Facebook hesabından bir açıklama yayınlayan Konstantin Kosaçev, "Suriye'den endişe verici haberler geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'de başlattığı 'terörle mücadele operasyonu', elbette endişeden başka bir şey yaratmıyor" ifadelerini kullandı.

Kosaçev, bu çok boyutlu ve karmaşık çatışmada öngörülebilir yeni can kayıplarının yanında, bombardımanların halihazırda kırılgan olan ve Türkiye'nin de garantör olduğu müzakere sürecini tehdit edebileceğini kaydetti.

'KÜRTLER DEĞİL, WASHINGTON KIŞKIRTTI'

Türkiye'yi Afrin harekatına teşvik eden unsurun Kürtlerin eylemleri değil, Kürt güçlerle işbirliğini gizlemeyen Washington olduğunu da yazan Kosaçev şöyle devam etti:

"ABD'liler daha önce Kürtlere silah sevk etti, şimdiyse sınırların ve düzenin korunması için YPG bazlı bir askeri güç kurma hazırlığı yapıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bunları yalanlasa da, geç kaldı ve Türk lideri ikna edemedi ve misilleme süreci başladı."

'RUSYA İTİDALLİ OLMALI'

Erdoğan'ın harekatla ilgili sözlerini Suriye liderliğine yöneltmeyip Batı'ya tepki gösterdiğine dikkat çeken Kosaçev, Rusya'nın itidalli olması ve tek taraflı hareket etmek yerine Suriye hükümetinin tutumunu referans alması gerektiğini vurguladı.