Kremlin: Rusya, Batı medyasının kurgulayabileceği suçlamalara karşılık vermeye hazır

© AP Photo/ Chairman of the Joint Chiefs Peskov: ABD'nin suçlamaları hem ilişkilere hem de ABD'nin kendisine zarar veriyor

Peskov, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da yaklaşan başkanlık seçimlerini yorumlayan Peskov, "Hazırlık yapıyoruz, çünkü bunlar kolayca öngörülebilecek şeyler. Siz de biliyorsunuz ki bizzat başkanımıza ve ülkemize seçimlerden çok önce toplu saldırılar başlatıldı. Bu saldırılar hazırlanıyor, titizlikle kurgulanıyor. Fakat şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onlara karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Bu yöndeki suçlamaların birçoğunun ‘ustalıkla kurgulanmadığını' vurgulayan Peskov, "Dünya genelinde ve tabii ki ülkemizde bu saldırıların Rusya'yı güçlü bir liderden yoksun bırakmayı amaçladığını anlayan insanların sayısının giderek arttığını düşünüyorum. Ayağa kalkmakla kalmayıp omuzlarını da dik tutmaya başlayan güçlü bir Rusya, pek az kişinin hoşuna gider" ifadelerini kullandı.