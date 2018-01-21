Lavrov: ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemleri Türkiye’yi çıldırttı

Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun" diye konuştu.

RUSYA'NIN ABD'YE ‘YARI RESMİ' OLARAK YAPTIĞI ÖNERİLER GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

Rus diplomat, Rusya'nın geçen ilkbaharda ABD'ye ‘yarı resmi' olarak yaptığı işbirliği önerilerinin hala geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Lavrov, "Önerilerimiz her zaman yürürlükte. Biz hiçbir zaman karşı gelmeyip, Amerikalıların ya da diğer mevkidaşlarımızın eylemlerindeki arka planını anlamaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.