Kremlin: Afrin operasyonunu çok yakından izliyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik operasyonu konusu da dahil olmak üzere, Türkiye ve Suriye liderliğiyle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Peskov, Moskova'nın, Türkiye'nin Afrin operasyonu konusunda önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediği yönündeki bir soruya ise yanıt vermedi.

Diğer taraftan Peskov, Rusya'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının esaslı biçimde önemli olduğuna inanmaya devam ettiğini de kaydetti.

Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de 30 Ocak'ta düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin katılımcıları ile bir araya gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "Bunun olup olmayacağını şu anda doğrulayamam" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kürt temsilcilerin kongreye davet edilenler listesine alındığını açıklamıştı.