Simonyan'dan 'Kremlin'den talimat alıyorsunuz' diyen ABD basınına: Putin'le bizzat konuşabilmeyi ben de isterdim

ABD merkezli AP ajansına demeç veren Simonyan, RT’nin Batı basınının sandığı gibi doğrudan Kremlin tarafından kontrol edilmediğini, kanalın olabildiğince özgür şekilde faaliyet göstermesi için kurulduğunu vurguladı.

Simonyan "Her şeyi Kremlin’in talimatları doğrultusunda yaptığımız iddiasından gerçekten çok bıktım. Bu teknik açıdan nasıl mümkün olabilir? Kremlin’den talimat aldığımın hayal edilmesi mümkün değil. Ben Larry King gibi radyoda yayın yapmıyorum. Onu arayıp ne söyleyeceğini söylediğimi düşünebiliyor musunuz?" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendilerini aramadığının altını çizen Simonyan “İnanın bana, Putin’le bizzat konuşmuşluğum yok. Kendisiyle hiç telefonla konuşmadım. İsterdim ama işler böyle yürümüyor" ifadelerini kullandı.

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Simonyan, RT’nin ana akım medya görüşlerine bir alternatif sunduğunu, ancak ABD’deki başkanlık seçimleri süreci de dahil her zaman dengeli davranmaya çalıştığını söyledi.

ABD medyasının RT’yi Rusya’nın propaganda aracı olarak nitelerken kendilerinin tarafsızlıktan uzak olduğunu belirten Simonyan “ABD’den yıllardır 'Gazetecinin siyasi görüşü olamaz, gazeteci bir parti veya adayı destekleyemez' sözlerini duyuyoruz. Ancak bir ABD televizyonunu izlerken, gazetesini okurken bunun bir yalan olduğunu görüyoruz. ABD’li tüm gazeteciler bir adaya, partiye, hükümete karşıyken bir başka tarafı destekliyor" dedi.

Simonyan, ABD basını ile RT konusunda çifte standart uygulandığını ve ABD’li kuruluşların faaliyetleri hakkında benzer eleştirilerin yapılmadığını da şöyle anlattı: "Bir keresinde ABD’li bir gazeteci bana 'Sizce yabancı bir basın kuruluşunun ülkemize gelip seyircimize hitap etmesi doğru mu? Doğruysa neden?' diye sordu. Ben de ‘Evet, çünkü bunu siz başlattınız. Çünkü ABD basını yıllardır başka ülkelerde, başka seyircilere hitap ediyor. Bu doğru mu?' diye sordum. Gazetecinin buna yanıtıysa durumu fark etmediği oldu, bu gerçekten de mükemmel bir cevaptı."

© Sputnik/ Simonyan: Irak'ta kitle imha silahı olduğuna inandığınız gibi Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanıyorsunuz

Simonyan, ABD basınının sağlam bir dayanak olmaksızın doğrudan yetkililerin söylediklerini ele aldıklarını ve sorgulamadıklarını ifade etti. Bu duruma Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddialarını örnek veren Simonyan şöyle devam etti: "Bu daha önce de oldu, ancak ders çıkarılamadı. CIA 'Rusya seçimlere müdahale ett'’ diyor, gazeteciler de gelip işin doğrusu buymuş gibi bana bunu soruyor. Ben de onlara neden bunun gerçek olduğunu düşündüklerini sorduğumda 'Çünkü CIA böyle dedi' diyorlar. Ben de CIA’in daha sonra yalan olduğu anlaşılan çok fazla şey olduğunu hatırlatıyorum."

Irak işgalinde de bu körü körüne güvenin bir örneğinin görüldüğünü belirten Simonyan "Basında daha fazla ses çıkarılsaydı belki de bu savaş hiç yaşanmazdı" dedi.

Sputnik Putin: ABD'deki 'yabancı ajan' kanunu, Rusya'dakinden çok daha katı

Bu arada Simonyan, RT’nin 'yabancı ajan' olarak kaydedilmesinin ardından faaliyetlerinin aksamayacağının iddia edildiğini, ancak bu durumun çalışmalarını zorlaştırdığını vurguladı. Simonyan "Bu şekilde çalışmalarımız aşırı derecede zorlaştırılıyor, partnerlerimizi caydırıyor, onları bize karşı daha sertleştiriyor. Bu baskı yüzünden Facebook ve Twitter bize karşı bazı kararlar aldı" dedi.

'İLİŞKİLERDEKİ SORUNLARA RAĞMEN ANLAŞABİLİRİZ'

Mte yandan Simonyan, ilişkilerdeki sorunlara rağmen iki ülkenin anlaşabileceğini ve iki ülkeden kuruluşların engellenmeden çalışabileceğini vurgulayarak “Dünyanın normalleşmesini ve normalleştiğinde RT için her şeyin yolunda olmasını umuyorum. Ruslar ve ABD’lilerden daha fazla birbirlerine benzeyen iki halk bilmiyorum” ifadelerini kullandı.