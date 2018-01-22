Rus uzman: Türkiye, yeterli öz kontrolü sağlamalı

Uluslararası Valday Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Fonu Başkanı Andrey Bıstritskiy, Türkiye'nin Afrin'deki harekatın içine 'sıkışıp kalmaması' için yeterli öz kontrol sağlaması ve askeri eylemlerin açıklanan hedeflerle sınırlı kalması gerektiğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Bıstritskiy, "Suriye'de belirli ölçüde denge sağlandığı görülüyordu ve birden bazı hareketlerin ortaya çıktı ve orada insanların aktif olduğu anlaşıldı. Birilerini kışkırtınca sorun çıkıyor. Türkiye'nin düzenledikleri operasyonun içine 'sıkışıp kalmaması' için yeterli öz kontrole sahip olacağını ve harekatın açıklanan hedeflerle sınırlı kalacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerilimi azaltma bölgeleri kuran tarafların buna bağlı kalması gerektiğini de kaydeden Bıstritskiy, aksi takdirde Türkiye'nin nerede nasıl davranması gerektiğini anlamadığı bir durumun içinde kaldığını savundu.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞESİNİN NE OLDUĞU ANLAŞILIYOR'

Bıstritskiy, "Türkiye'nin endişesinin ne olduğu ve bunun Türk iç siyaseti için ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Ancak bunun yanında tedbir ve itidal duygusuna da sahip olmak gerek" diye ekledi.