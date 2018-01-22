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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Soçi kongresinin temel amacı Cenevre sürecinin işleyişini sağlamak

    © Sputnik/ Maxim Blinov
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin temel amacının Cenevre sürecinin işleyişini sağlamak olduğunu belirtti.

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    © AA/ Onur Çoban
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    Lavrov, Suriye Müzakereler Komisyonu'nun Moskova'yı ziyaret eden heyetinin başkanı Naser el-Hariri ile görüşmede, "Soçi kongresinin temel amacı, Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun Suriye halkının uzun zamandır beklediği sonucu vermesi için BM nezdindeki Cenevre sürecinin işleyişini sağlamak" dedi.

    Lavrov, "Soçi kongresine davet edilenler listesini öyle biçimlendirmeye çalıştık ki, Suriye hükümeti ve muhalefetini toplumunun tüm temsilcilerini tek çatı altında toplama amacına varılsın" ifadesini kullandı.

    ‘SURİYE'DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİ ŞİDDET DÜZEYİNİ DÜŞÜRDÜ'

    "Dört gerilimi azaltma bölgesinin oluşturulmasıyla ilgili Astana süreci kapsamında varılan anlaşma, şiddet düzeyini önemli ölçüde azaltma fırsatını verdi" diyen Lavrov, "Genel olarak durum daha iyi, en azından bir yıl önce olduğundan çok daha iyi" diye ekledi.

    ‘RİYAD'IN SURİYE MUHALEFETİNİ BİRLEŞTİRME ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ'

    Suudi Arabistan'ın, Moskova, Riyad ve Kahir olmak üzere 3 Suriye muhalefet grubunu birleştirme amacıyla gerçekleştirdiği istişarelerin hemen ardından Moskova'nın Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle temasa hazır olduğunu belirten Lavrov, Suudi Arabistan'ın Suriye muhalefetini birleştirme çabalarını aktif olarak desteklediklerini açıkladı.

    'HALİFELİK KURMAKTA BAŞARISIZ OLDU'

    Büyük ölçüde Astana görüşmeleri ve güney gerilimi azaltma bölgesinin oluşturulmasıyla ilgili Rusya, ABD ve Ürdün arasında varılan anlaşma sayesinde terör tehdidinin azaldığını dile getiren Lavrov, "IŞİD'in hedefi olarak Halifelik başarısız oldu. Yine de bazı ayrı terör ocaklarını bastırma görevi kalıyor" dedi.

    Bakan, "Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili kalıcı görüşmelerin başlamasının, tüm Suriyelilerin bu ülkenin topraklarındaki terör tehdidinin kökünü sonuna kadar kazıma çabalarını birleştirmesine izin vermesini umuyoruz" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya
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