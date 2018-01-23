Rus vekilden Soçi kongresinde Afrin için 'dörtlü zirve' teklifi

Novikov, Sputnik'e açıklamasında, "Hiç şüphesiz Afrin'deki durumla ilgili dörtlü (Rusya, İran, Suriye, Türkiye) format en aktif biçimde devreye sokulmalı. Soçi'de 29-30 Ocak'ta Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapılacak. Orada, bu kongrenin kapsamında, en aktif biçimde bu durum ele alınabilir" dedi.
© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
'ACİL ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR'
Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Aleksey Çepa, Sputnik'e açıklamasında, Rusya'nın Afrin'deki durumla ilgili dörtlü görüşmeyi başlatabileceğini belirterek, "Bu sorunun acil çözüme kavuşturulması gerekiyor. Herkes, bu sorunun ABD'nin Suriye'yi birkaç parçaya bölme çabalarıyla yarattığını biliyor. Böylelikle bir tarafı silahlandırarak ve yardım ederek bugün Suriye'de mevcut olan kırılgan durum için açık tehdit oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)