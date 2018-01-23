Rus vekilden Soçi kongresinde Afrin için 'dörtlü zirve' teklifi

Novikov, Sputnik'e açıklamasında, "Hiç şüphesiz Afrin'deki durumla ilgili dörtlü (Rusya, İran, Suriye, Türkiye) format en aktif biçimde devreye sokulmalı. Soçi'de 29-30 Ocak'ta Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapılacak. Orada, bu kongrenin kapsamında, en aktif biçimde bu durum ele alınabilir" dedi.

'ACİL ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR'

Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Aleksey Çepa, Sputnik'e açıklamasında, Rusya'nın Afrin'deki durumla ilgili dörtlü görüşmeyi başlatabileceğini belirterek, "Bu sorunun acil çözüme kavuşturulması gerekiyor. Herkes, bu sorunun ABD'nin Suriye'yi birkaç parçaya bölme çabalarıyla yarattığını biliyor. Böylelikle bir tarafı silahlandırarak ve yardım ederek bugün Suriye'de mevcut olan kırılgan durum için açık tehdit oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, dörtlü görüşmenin Rusya'ya yönelik "Suriye'deki çeşitli tarafları birbirine düşürme" yönündeki suçlamaları imkansız kılma amacını taşıdığını ve tüm tarafların çabalarının açıklığını sergilemesi gerektiğini söyledi. Rus vekil şunu dedi: "Türk Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı ile görüştüğümüzde bu, muhaliflerimize, ‘Bakın Ruslar Suriye sürecindeki görüşmecilerini birbirine düşürüyor' demesi için bir neden oldu. Tüm bu nedenler, ortak çabaların açıklığı ile bertaraf edilmeli."