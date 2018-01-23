Rus süper model Vodyanova, kendi kripto para birimini çıkardı

Rus süper model Natalya Vodyanova’nın hayır kurumlarına bağış için satın alınabilecek LoveCoins isimli bir para birimi çıkardığı belirtildi.

Rus basınının aktardığına göre, Rus model ve aktivist Vodyanova’nın geliştirdiği cep telefonu uygulaması Elbi ile hayır kurumlarına bağışlanmak üzere LoveCoins isimli kripto paralar satın alınabilecek.

Natalia Vodianova (@natasupernova)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 18, 2018 at 8:37öö PST)

Alınan paralar daha sonra Givenchy, Dior, Fendi veya Christian Louboutin gibi ünlü markaların ürünlerini satın almak için kullanılabilecek.

Natalia Vodianova (@natasupernova)'in paylaştığı bir gönderi (Eki 2, 2017 at 2:46öö PDT)

Konuyla ilgili açıklama yapan Vodyanova, Elbi uygulamasının kullanıcıların ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini sağlayacağını belirtti.

Natalia Vodianova (@natasupernova)'in paylaştığı bir gönderi (Eyl 24, 2017 at 12:21öö PDT)

Bu arada LoveCoins’ler uygulama üzerinde biriktirilip Louis Vuitton ve Messika gibi markaların açık arttırmalarında da kullanılabiliyor. Uygulamada 24 saat içinde satın alınan kripto paralar sayılıyor ve edinilen para miktarı arttıkça açık attırmayı kazanma şansı da o kadar artıyor.

Uygulama şimdilerde Rusya, Kanada ve Hindistan’daki Android sistemlerinde kullanılabiliyor ve yakın zamanda Apple’ın AppStore uygulama mağazasında da yer alacak.

Natalia Vodianova (@natasupernova)'in paylaştığı bir gönderi (Ağu 31, 2017 at 12:04ös PDT)

Vodyanova, modaya katkıları ve yardımseverliği nedeniyle Global Voices (GV) 2017 ödülünü almıştı.