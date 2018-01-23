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    Afrin

    Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

    © AFP 2018/ Nazeer al-Khatib
    Rusya
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (53)
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürt temsilcilerin açıklamaları hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.

    Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO
    © Fotoğraf: DHA
    Kremlin: Afrin operasyonunu çok yakından izliyoruz
    Peskov'a bugünkü basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin harekatı nedeniyle Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürt güçlerin açıklamaları soruldu.

    Peskov, "Türkiye'nin Afrin harekatı hakkında dün söylediklerime ilave edeceğim bir şey yok" yanıtını verdi.

    'SURİYE VE TÜRKİYE HÜKÜMETLERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ'

    Afrin
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Rusya, Kürtlere desteğini neden çekti?
    Bu arada Peskov, Rusya'nın Afrin harekatını azami dikkatle izlediğini ve Rus temsilcilerin Suriye ve Türkiye yönetimleriyle temas halinde olduklarını kaydetti.

    Peskov, "Önceden olduğu gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını temel ilke olarak görüyoruz. Afrin'deki harekatla bağlantılı olarak insani konuları da dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

    YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, iki yıldır Afrin'de güç bulunduran Rusya'yı Kürtlere ihanet etmekle suçlamıştı.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (53)

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    Etiketler:
    YPG, Sipan Hemo, Dmitriy Peskov, Suriye, Afrin, Türkiye, Rusya
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