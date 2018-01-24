Kayıt
14:13 24 Ocak 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 5°C
Canlı Yayın
    Arama
    Afrin, ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı

    Zeytin Dalı Harekatı, Rusya’nın bölgedeki stratejisine ne kadar uygun?

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Amur Gadjiev
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (82)
    110

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kürdoloji ve Bölgesel Sorunlar Bölümü’nden Dr. Kirill Vertyayev, Türkiye’nin Zeytin Dalı hareketi kapsamındaki gerçek planlarının ne olduğu ve Rusya’nın Suriye stratejisine ne kadar uygun olduğunu değerlendirdi.

    Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı
    © AA/ Onur Çoban
    Rusya: Türkiye’nin Afrin harekâtı Soçi’deki kongreyi etkileyebilir
    Türk ordusunun PKK’nın Irak’taki mevzilerine operasyonunun 1990’lı yıllardan bu yana Bağdat ve Erbil’in sessiz rızasıyla yapıldığına dikkat çeken Kirill Vertyayev, Afrin’deki durumun Türk çıkarlarının burada hayata geçirilmesi açısından farklı göründüğünü belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

    “Türkiye, Afrin’in işgalinden bahsetmiyor ama özellikle de modern Türk devletinin oluşumu temelinde yer alan Misak-ı Millî’nin sınırları içinde bulunduğu gerekçesiyle 1939’da Türkiye’ye bağlanan Hatay devletinin akıbeti göz önünde bulundurursak böyle bir olasılık yok diyebilir miyiz? Bununla birlikte Afrin’in hiçbir zaman bu sınırlar içinde yer almadığını ve toprak olarak Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığını unutmamalıyız.”

    Diğer yandan, Zeytin Dalı’nın amaçlarından birinin Akdeniz çıkan Kürt koridorunun oluşturulmasını ve Kuzey Irak’tan Türkiye’yi baypas geçen alternatif petrol boru hattının yapımını engellemek olduğuna dikkat çeken Vertyayev, alternatif boru hattının, Kuzey Irak Kürt Bölgesi’nde faaliyet gösteren Rus petrol devlerinin çıkarına olabileceğini söyledi.

    Afrin
    © AFP 2018/ Nazeer al-Khatib
    Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama
    RUSYA KÜRTLERE İHANET Mİ ETTİ?

    Rus askerlerin Afrin’den çekilmesinin YPG tarafından ihanet olarak değerlendirildiğini anlatan uzman şöyle devam etti:

    “Ama Rusya’nın, Kırım yüzünden karşılaştığı yaptırımlardan sonra herhangi ülkenin topraklarının bölünmesi yönünde çağrıda bulunan siyasi ve askeri hareketlere destek vermezdi. Buna göre, Afrin’de Rusya ve Türkiye arasında aracılı askeri çatışma olasılığı ve siviller arasında kayıplara yol açabilecek herhangi silahlı çatışma olasılığının minimize edilmesi gerekiyordu. Hatırlatıyorum, Rusya bu kantonda tarafları uzlaştırma garantörlüğünü üzerine almıştı. Rusya muhtemelen Kürtleri, Türkiye ile değil Özgür Suriye Ordusu ile barıştırmak durumunda kalacak.”

    Zeytin Dalı Harekatı
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Rojava yetkilisi: Ruslar, Afrin'i Şam'a bırakmamızı teklif etti
    ‘AFRİN, SURİYE HÜKÜMETİ’NE DAHA SADIK’

    Rusya için Afrin’in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın olası yakın müttefiklerinden biri olduğunu dile getiren Vertyayev, “Afrin, fiilen ABD’nin kontrolündeki Kobani ve Cizre’den daha fazla Suriye merkezi hükümetine sadakat sergilemişti. Rusya, IŞİD’e karşı mücadelede, ABD ile ortaklık da dahil olmak üzere Afrin’e, Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak destek verdi” dedi.

    Afrin’de bulunan Rus askerlerin Türk sınırından güvenli mesafeye çekildiğini ama kenti terk etmediğini söyleyen uzman, “Halihazırda muhtemelen Rusya ile görüşme ve pazarlığın konusu, Türkiye’nin sınırı boyunca oluşturmak istediği güvenlik bölgesinin derinliği. Bu bağlamda elbette Kürt faktörü tekrar devlet sınırlarının istikrarını bozan faktör haline geliyor” ifadelerini kullandı.

    Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için Kürtleri de önemli bir güç olarak değerlendirdiğini belirten Vertyayev, “Rusya ve Türkiye’nin deklare ettiği Suriye’nin toprak bütünlüğü ilkesi, tüm tarafların gelecek eylemlerinde ön planda bulunmalı” dedi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (82)

    İlgili konular:

    Rusya'dan Afrin'de karşı karşıya gelen taraflara itidal çağrısı
    Klintseviç: Rusya, BM’de Türkiye’nin Afrin’de başlattığı harekata son vermesini talep edecek
    Rusya Savunma Bakanlığı: Afrin'deki krizin başlamasına ABD'nin provakasyonları sebep oldu
    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, PKK, TSK, YPG, Beşar Esad, Kirill Vertyayev, Afrin, Irak, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    TİKA, Sevakin Adası'nda çalışmalara başladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nda çalışmalar başladı
    Karikatür
    Gallup anketi: ABD’nin liderliğine duyulan takdir azaldı
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam