Rus vekil: Afrin’deki durum Soçi’deki kongrenin ana konusu olacak

Sputnik'e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yuşenko, şöyle konuştu:

"Bu (Afrin'deki durum) ana konu olacak. Özellikle bu nedenle kongrenin defalarca ertelenmiş olma ihtimalini dışlamıyorum. Bu konu çok kritik, Suriyeliler onu toprak bütünlüğü konusuyla ilişkilendiriyor. Her hâlükârda bu konunun askeri bir çözümü bulunmuyor. Bu tamamen müzakerelere, siyasi sürece bağlı bir durum. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi birkaç kez ertelenmişti ve ben, ocak sonunda başlayacağı tarihe bir gün kala dahi net olarak herhangi bir şey söylemenin mümkün olmayacağını düşünüyorum, zira bu çok zor bir süreç. Ancak, Rusya'nın arabuluculuğuyla görüşmeler yapılmadan herhangi bir çözüme de ulaşılamayacağını herkesin anladığından eminim. Karşıt tarafların konuya sağduyuyla yaklaşacaklarını ve kongrenin yapılacağını umuyorum."

© AFP 2018/ Delil Souleiman Rojava temsilcisi: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için davet almadık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ve Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni ele almıştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki liderin Soçi'de planlanan kongrenin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtmişti.