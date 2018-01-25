Moskova-Kahire seferleri şubatın ikinci yarısında başlayacak

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Moskova ile Kahire arasındaki düzenli uçuşların şubatın ikinci yarısında yeniden başlayacağını belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Sokolov, "İki başkent arasındaki uçuşlar şubatın ikinci yarısında başlayacak" dedi.

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany 'Rusya ve Mısır arasındaki uçak seferleri şubat ortasında başlayabilir'

İki ülke arasındaki uçak seferleri, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinden havalanan Rus Kogalımavia havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından Kasım 2015'te Rusya tarafından askıya alınmıştı. Mısır, bu dönem içinde Kahire havalimanındaki güvenlik önlemlerini güçlendirme adına büyük çalışmalar yaptı.

Sokolov ve Mısırlı mevkidaşı Şerif Fathi, geçtiğimiz aralık ayında, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlaması için gereken sivil havacılığın güvenliğini sağlama protokolünü imzalamıştı.

Mısır'a charter uçuşlarının açılmasıyla ilgili görüşmelerin ise nisan ayında başlatılması bekleniyor.