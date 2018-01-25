Krasnodar’da bir Türk pasaportundaki sahte mühür yüzünden tutuklandı

Rusya’nın Krasnodar kentinden pasaportundaki sahte oturum mührü kullanarak Türkiye’ye uçmak isteyen bir Türkiye vatandaşının tutuklandığı ve hakkında dava açıldığı bildirildi.

© Sputnik/ Gelencik Belediye Başkanlığı Basın Bürosu Türkiye'nin Novorossiysk Büyükelçiliği, Krasnodar'a taşınıyor

Rusya Güvenlik Servisi (FSB) Krasnodar Gümrük İdaresi basın dairesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yabancı uyruklu bir kişi, İstanbul seferi için işlem yaptırdığı sırada gözaltına alındı. Söz konusu kişi, pasaportunda sahte ‘geçici oturum izni’ mührüyle sınırı geçmeye çalışıyordu. Gözaltına alınan kişi, mührü 150.000 ruble (yaklaşık 2650 dolar) karşılığında bir tanıdığının bastığını açıkladı” dendi.

Açıklamada ayrıca, hakkında dava açılan 47 yaşındaki Türk'ün tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Pasaportlarında ‘geçici oturum izni’ mührü bulunan yabancı uyruklu kişiler 3 yıla kadar Rusya’da oturma izni alıyor ve 3 yıl sonrasında Rusya vatandaşlığının kazanılmasının önünü açan ‘oturma tezkeresi’ için başvurma hakkı kazanıyor.