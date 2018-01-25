2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Moskova’da konaklama fiyatları artacak mı?

2018 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Moskova’ya 1 milyondan fazla sporseverin gelmesi bekleniyor. Bir kısmı otellerde kalacak, bir kısmı da daire veya oda kiralayacak. Otellerden farklı olarak daire ve oda kiralayanlar istediği gibi fiyatları yükseltilebileceği belirtilirken uzmanlara göre bu fırsat kesinlikle kullanılacak.

Metro gazetesine konuşan Moskova Emlakçılar Birliği konsey üyesi Sergey Jidayev, “2018 FIFA Dünya Kupası sırasında otellerin fiyatları, Rusya hükümetinin 2016’daki özel kararıyla ciddi biçimde kontrol ediliyor. Bu yüzden ciddi fiyat artışı kiralık daireler bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Jidayev, 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında kısa vadeli kiraların ortalama 5 kat pahalanacağını belirterek, “Ama bazı emlak sahipleri daha da fazla kazanmak isteyecek” dedi.

Örnek olarak şehrin merkezinde Barrikadnaya metro istasyonu yakınındaki çok katlı binaları gösteren uzman, normalde günlüğü 9000 ruble (600 TL) olan daire fiyatlarının turnuva sırasında 110.000 rubleye (7300 TL) çıktığını söyledi.

Airbnb sitesinde, Ostojenka Caddesi’nde bir daire, turnuva günleri için günlük yaklaşık 17.000 rubleye (1100 TL) kiralanıyor. 2018 FIFA Dünya Kupası’nın sona ereceği temmuz ayı sonları için ise fiyat 4.000ruble olarak belirtildi.

Diğer yandan otel ve hostellerin dolu olduğu kaydedildi. FIFA sitesinin özel bölümünde, futbolseverlere önerilen 84 otelden 40’ı rezervasyonlara kapatıldı. Geriye kalanlarda da az yer kaldı.