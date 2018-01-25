Putin: Rusya’da İslami eğitime yönelik desteğimiz sürecek

Tataristan’da açılan Bolgar İslam Akademisi yetkilileri ve Rusya Merkez Müslüman Kuruluşları Müftüleri ile bir araya gelen Putin “Hiç kuşkusuz İslami eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Büyük devlet üniversiteleri üzerinden verdiğimiz desteğimiz de devam edecek” dedi.

Putin, birçok sorunu ve zaman zaman da yıkıcı fikirleri olan gençler arasında İslami eğitimin önemini de vurgulayarak “Ancak bu yıkıcı düşüncelerle yalnızca tek bir şeyle mücadele edilebilir: Farklı düşüncelerle. Moskova, Ufa, Kafkasya’daki akademilerle ve Bulgar İslam Akademisi’nde öğretilen fikirlerle” ifadelerini kullandı.

Putin, İslam ve Müslümanların Rusya kültürü ve çok milletliliği açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Tataristan’da 4 Eylül 2017’de İslam hukuku, İslami düşünce ve inanç eğitimi verilen Bolgar İslam Akademisi açıldı.