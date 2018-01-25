Rus Dışişleri: Kürtleri Türkiye'yle konuşuyoruz, Suriye'deki siyasal sürece katılımları için her şeyi yapıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürt sorununu Türkiye'yle tartışmayı sürdürdüklerini belirtip Kürtlerin Suriye'deki siyasal sürece katılmasını sağlamak için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Zaharova ayrıca, Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu kongreye Kürtlerin davet edildiğini de tekrarladı.

Zaharova haftalık basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru karşısında, “Rusya, (Kürt sorununu Türkiye’yle) elbette konuşuyor. Bunu, hem (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov hem de diğer Rus yetkililer yapıyor. Birkaç yıldır Kürt siyasi güçlerin Suriye’deki siyasal sürece dahil edilmesi için gereken her şey yapılıyor” dedi.

Zaharova ayrıca, şu anda tamamen Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin hazırlıklarına odaklandıklarını kaydedip “Kürt temsilcilere (kongre için) davetiye gönderildi. Yanıtı artık onlarda aramak gerek. Davetiyeti kabul edip etmemek ve dolayısıyla bu formata (kongreye) aktif bir biçimde katılmayı kabul edip etmemek onların cevabını bulması gereken bir soru” dedi.

Daha önce çeşitli Kürt temsilciler, Rusya’yı, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na ‘göz yummakla’ suçlayıp bu nedenle Soçi’deki kongreye katılmayacaklarını söylemişti.