Rusya: Son 24 saatte 700 kişi Afrin’i terk etti

Yevtuşenko, bugünkü basın toplantısında, “Tel Rıfat gerilimi azaltma bölgesinde görev yapan Rus askeri polisi, Afrin’den sığınmacı akınını gözlemlemeye devam ediyor. Son 24 saatte 700’den fazla kişi çatışmaların yaşandığı bölgeyi terk etti” dedi.

Daha önce de Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada, Rus askeri polisleri TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştirdiği Afrin'den ayrılan yaklaşık 2 bin kişinin Halep'e gitmek üzere yola koyulduğunu gözlemlediği bildirilmişti.