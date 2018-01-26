Rus Akrobasi Grubu'ndan İstanbul'da nefes kesen gösteri

Uluslararası Rus Akrobasi Grubu ve Mauglie Çocukları, dün ilk kez İstanbullularla bir araya geldi. 7'den 70'e çok sayıda kişinin izlediği gösteride, 2 saat boyunca heyecan bir an olsun dinmedi.

TİM Show Center, dün akşam ilk kez İstanbul'a gelen Uluslararası Rus Akrobasi Grubu'na kapılarını açtı. Gösteriyi izlemeye gelen büyük-küçük çok sayıda kişi 2 saat boyunca hem eğlendi hem güldü hem de heyecanlandı.

Seyirciler, ilk andan itibaren nefes kesen bir görsel şova tanık oldu. Akrobatların yürekleri ağızlara getiren hareketleriyle başlayan gösteri, sahneye gelen palyaço Bo'nun türlü numaralarıyla devam etti. Seyircileri de yer yer gösterinin bir parçası haline getiren palyaço, küçükler tarafından yoğun ilgi gördü.

‘Kemiği olmayan kızlar' olarak anılan Avatar Kızlar da olağanüstü hareketleriyle görenleri şaşırttı. Asadullin Grubu, tahteravalli ve Rus barı üzerinde metrelerce yükseklere sıçrayarak korkusuzca gerçekleştirdikleri numaralarla yürekleri ağızlara getirdi.

Trapezciler ve bisiklet akrobatları da sirk sanatının en iyi numaralarından sundu.

Ülkenin birçok yerinden akrobatların aralarında bulunduğu 56 kişilik ekibin gerçekleştirdiği gösteride kullanılan müzik ve kıyafetler de Rusya kültürünün çok çeşitliğini gözler önüne serdi.

Gösterinin sonunda sahne alan Mauglie Çocukları da ilgi ile karşılandı. Mauglie Çocukları, renk renk kıyafetleri, danslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.