Putin, kurmaylarıyla Afrin'i masaya yatırdı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin, bugün yapılan Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında kurmaylarıyla Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı düzenlediği Afrin'deki durumu istişare etti.

Peskov, "Görüşmede Afrin'deki durum ele alındı. Devlet Başkanı, bu kapsamda birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde bu konunun ele alındığına dair bilgi verdi" dedi.

'SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ HAZIRLIKLARI DA ELE ALINDI'

Peskov, toplantıda Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin hazırlıkların son aşamasının ele alındığını da kaydetti.