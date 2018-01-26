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    Kuzey Kore'deki Rason limanındaki kömür yığını

    Peskov: Kuzey Kore'ye yaptırımları ihlal etmiyoruz

    © AFP 2018/ Ed JONES
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddialarını yalanladı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ Issei Kato
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    Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Kuzey Kore'den kömür alarak yaptırımları ihlal ettiği iddialarına yanıt verdi.

    'İSMİ AÇIKLANMAYAN İSTİHBARAT KAYNAKLARINI DİNLEMEYİN'

    Peskov, "İsmi açıklanmayan istihbarat kaynaklarını dinlemeyin. Biz bu konuda resmi açıklama duymadık. Rusya, tüm uluslararası kurallara uyan sorumlu bir uluslararası toplum üyesi" ifadelerini kullandı.

    Reuters Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Kuzey Kore'nin geçen yıl Rusya'ya kömür sattığını ve bu kömürün Rusya'dan Japonya ve Güney Kore'ye sevk edildiğini öne sürerek, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) uyguladığı yaptırımların ihlali olabileceğini savunmuştu.

    BMGK geçen yıl 5 Ağustos'ta nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle döviz gelirini kesme amacıyla Pyongyang'ın kömür ihraç etmesini yasaklamıştı.

    Reuters'e konuşan istihbarat kaynakları ise Kuzey Kore'nin en az 3 kez Rusya'daki Nakhodka ve Holmsk limanlarına kömür dolu gemilerini gönderdiğini, gemilerin burada boşaltıldığını ve yüklerin Güney Kore ya da Japonya'ya giden başka gemilere yüklendiğini öne sürmüştü.

    Ancak Reuters bu iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadığını kabul etmişti.

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    Etiketler:
    Kömür, Yaptırım, BMGK, Dmitriy Peskov, Rusya, Kuzey Kore
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