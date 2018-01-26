Bild’in ‘süper silahlar’ listesinde Rusya’nın iki silahı yer aldı

Alman Bild gazetesi, modern çağın süper silahlarının bir listesini hazırladı. Listede Rusya’nın ‘tüm bombaların babası’ olarak bilinen FOAB vakum bombası ve T-14 Armata tankı yer aldı.

Alman Bild gazetesi, modern çağın süper silahlarını listeledi. Rusya'nın ‘tüm bombaların babası' olarak bilinen ve geçen yıl geliştirilen FOAB bombası listedeki bombalardan oldu. Etki gücü atom bombası ile kıyaslanabilir olan FOAB, ABD'nin ‘tüm bombaların anası' olarak bilinen GBU-43/B bombasından çok daha güçlü.

Listedeki bir başka Rus silahı da T-14 Armata tankıydı. ‘En etkili tank' olarak nitelenen Armata ABD'nin Abram tanklarından çok daha hızlı. Armata saatte 80 kilometre hızla gidebilirken, Abram tankları yalnızca 64 kilometre hızla ilerleyebiliyor.

Çin'in DF-21D füzeleri, Almanya'nın Leopard-2 tankı, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri, ABD'nin Nimitz uçak gemileri, F-22 ve B-2 uçakları Bild'in listesinde yer alan silahlar arasında.