Peskov: Putin, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayı planlamıyor

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Henüz böyle bir plan yok. Soçi'de farklı seviyelerde çalışma yapılacağını biliyorsunuz" dedi.

'KONGRENİN SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİNE NOKTA KOYMASI BEKLENMEMELİ'

Peskov, Soçi'deki kongreden Suriye'deki siyasi çözüm sürecine nokta koymasının beklenmemesi gerektiğini de belrtti.

Peskov, "Kongre yapılması yönündeki adım, Suriye'de çözüm için başlı başına hissedilir bir ilerleme ancak bu kapsamlı olamaz. Bu nedenle, Soçi'de siyasi çözüm sürecine nokta koyulacağını beklemek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

LAVROV KATILACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 29-30 Ocak'ta yapılacak kongreye katılacağını ifade etmişti.