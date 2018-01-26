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    Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO

    Rus askeri uzmanın iddiası: Türk ordusunun muharebe kabiliyeti düşük

    © Fotoğraf: DHA
    Rusya
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (130)
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    Rus askeri uzman Vladimir Yevseyev, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nı iyi hazırlamadığını, bu yüzden sahada sıkıştığını ileri sürdü.

    BDT Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve askeri uzman Vladimir Yevseyev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekâtını konu alan yuvarlak masa toplantısında yaptığı değerlendirmede, harekâtı ‘askeri bir operasyonun en kötü örneği' olarak niteledi.

    ‘Operasyonun iyi hazırlanmadığına' dikkat çeken Yevseyev, Türk askerlerinin bölgede taarruz etmeye yetecek sayıda birliğin olmadığını, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerininse savaşacak durumda olmadıklarını savundu.

    'TÜRKİYE İKİ KATI ASKERE SAHİP OLMALI'

    DSG-Rakka
    © REUTERS/ Rodi Said
    'Afrin'e girmek, basit bir gezinti değil, kanlı bir çatışma olur'
    Bölgedeki YPG mensupları sayısının çeşitli değerlendirmelere göre 6 bin ile 15 bin kişi arasında olduğunu, seferberlik durumundaysa bu sayının 30 bin kişiye kadar çıkarılabildığını söyleyen Yevseyev, ÖSO'nun değil de TSK'nın Afrin'e ilerleyebilmesi için bu sayının en az 2,5 katı kadar askere sahip olması gerektiğini, fakat böyle bir birliğin oluşturulmadığını vurguladı.

    Afrin bölgesindeki dağlık arazide, Türk birliklerinin ilerlemek için kara yollarını kullandıklarını ve bunun ‘akıllıca' olmadığını savunan Yevseyev, "Yolda olan bir askeri birlik, öndeki ve arkadaki araçlar patlatılarak ve konvoydaki araçlar vurularak kolayca durdurulabilir. İlerlemek için kara yolları kullanılmamalı, hiç kimse böyle basit bir şekilde savaşmaz" diye konuştu.

    'HAVADAN DESTEK ALMADAN İLERLİYOR'

    Hava kuvvetlerinin operasyona destek vermediğine değinen Rus askeri uzman, "Aslında Türk ordusu havadan destek almadan ilerliyor ve bu durum, orada sıkışmasının nedenlerinden biri" dedi. Yevseyev ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin bombardıman için çok yüksekten serbest düşüşlü bombalar kullanarak hedefi vurma ihtimalini sıfıra indirmesinin ‘komik' olduğunu söyledi.

    Yevseyev, "Bir haftadan az savaşan Türk ordusu orada sıkıştı. Neden mi? Çünkü orada fiilen Türk ordusu yok. Topçu desteği, tank birlikleri desteği var, ilerlemeye çalışan birliklerse aslında ilerleme gücünde olmayan ÖSO" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (130)

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    Etiketler:
    Vladimir Yevseyev, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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