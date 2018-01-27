Zaharova: Kürtler Soçi kongresinde olacak

Rossiya 1 televizyonunda Kürtlerin kongreye katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Zaharova "Katılacaklar" yanıtını verdi.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi’de gerçekleştirilecek kongreye 1600 kişiyi davet etti.
En son olarak kongrenin davetiyeleri ilgili taraflara gönderilmişti. Davetiye mektubunda, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtilmişti.
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