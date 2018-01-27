‘Soçi kongresinde Suriye anayasası komisyonu oluşturulacak’

Sputnik'e ulaşan kongrenin taslak bildirisinde "Suriye hükümeti ve geniş bir muhalif heyetinin katılımıyla anayasa reformlarını hazırlamak için bir anayasa komisyonu kurma konusunda anlaştık" ifadeleri kullanıldı.
'SURİYE'NİN İÇİŞLERİNE DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLMEMELİ'
Bildiride ayrıca 'Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığına saygı duyulması ve ülkenin iç işlerine dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiği' ifadeleri kullanıldı.
Suriye’deki istikrar sürecinde terör, aşırıcılık ve mezhepçiliğe karşı çıkılması çağrısı yapılan bildiri metninde, anayasa çerçevesinde hareket eden güçlü bir ordunun ülkenin yeniden inşa edilmesi yönündeki kilit noktalar arasında olduğu kaydedildi.
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