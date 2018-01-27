Putin’den Zeman’a kutlama mesajı

© AFP 2018/ Patrick Kovarik Çekya'da seçimleri bir kez daha Zeman kazandı

Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Miloş Zeman'a, Çekya Devlet Başkanlığı görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla bir kutlama telgrafı gönderdi" dendi.

'DENEYİMLİ VE SORUMLU BİR POLİTİKACI'

Açıklamada ayrıca Putin'in ‘yapılan seçim sonuçlarının Miloş Zeman'ın Çek halkının çıkarlarını ve isteklerini hayata geçiren deneyimli ve sorumlu bir politikacı olarak sahip olduğu yüksek otoritesini doğruladığını' vurguladığı kaydedildi.

'İZLEDİĞİ İLKESEL TUTUMA DEĞER VERİYORUZ'

Açıklama metninde, "Vladimir Putin, Rusya'da Miloş Zeman'ın dostane Rus-Çek ilişkilerinin, çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesi konusunda izlediği ilkesel tutumuna değer verildiğini kaydetti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Rus lider, ‘ikili ve uluslararası gündem konularında yapıcı ortak çalışmalara devam etmeye' hazır olduğunu teyit etti ve Miloş Zeman'a devlet faaliyetlerinde sağlık, refah ve yeni başarılar dileklerini iletti.