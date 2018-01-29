Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin ilk katılımcıları Soçi’ye ulaştı

İlk uçakla ağırlıklı olarak Baas Partisi’nin ve Ulusal İlerici Cephe partisinin temsilcileri olmak üzere toplam 175 kişi Soçi’ye geldi.

Rusya'ya gelen ilk katılımcılar Rus geleneklerine uygun olarak ekmek, tuz ve balalayka eşliğinde söylenen şarkılarla karşılandı.

Bu gece Şam’dan kalkacak ikinci bir uçakla 169 kişinin daha Soçi’ye gelmesi bekleniyor.

İlk uçakla gelenlerin arasında bazı iç muhalefet temsilcilerinin de bulunduğu, fakat muhaliflerin büyük bir kısmının, ayrıca BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın başkanlığındaki Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin yarın Soçi’ye gelmesi bekleniyor.

Rusya, 1600 kişinin katılacağı kongreye BM’yi gözlemci olarak davet etmişti.